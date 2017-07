May püüab Brexitist tekkinud sisepingeid vaigistada

May kasutab homset korralist valitsuse istungit, et tuletada kolleegidele meelde, et need hoiaksid oma arutelud enda teada ja keskenduksid valitsustööle, ütles kõneisik.

Briti ajalehed olid nädalavahetusel täis lugusid omavahel tülitsevatest ministritest ning lekkeid, mis olid suunatud rahandusminister Philip Hammondi vastu.

«Kabinet peab olema võimeline hoidma arutelusid valitsuse poliitika üle enda teada. Peaminister tuletab seda homsel istungil oma kolleegidele meelde,» ütles May esindaja.