Katari kriisi õhutamises kahtlustatakse AÜE häkkereid

The Washington Post kirjutas anonüümsetele USA luureallikatele tuginedes, et valeuudise taga seisid häkkerid.

Katari emiiri Tamīm ibn Ḩamad Āl Thānī väited ilmusid Katari Uudisteagentuuris ja selle sotsiaalmeediakontol 24. mail. Katari Uudisteagentuur tsiteeris Āl Thānīt, kes väidetavalt ülistas Iraani ja nimetas äärmusrühmitust Hamas palestiinlaste seaduslikuks esindajaks. Seesugused avaldused ilmusid ka uudistekanali Twitteri kontol.

Agentuur teatas vahetult pärast seda, et nad on sattunud teadmata päritolu küberrünnaku ohvriks ja eemaldas valeinfot sisaldava artikli. Kuid Saudi Araabia valitsuse häälekandjad jätkasid vaatamata hoiatusele valeinfo levitamist ja peatasid Katari meediakanalite leviku oma riigi piirides – nende seas ka araabia maailma loetuima uudistekanali, Katari rahastatava al-Jazeera kohaliku haru tegevuse.

Luureallikate väitel ei ole teada, kas rünnaku Katari meediakanali vastu viis läbi AÜE ise või kasutati selleks valitsuse palgatud küberkurjategijaid. Anonüümsete allikate andmetel olid AÜE vanemametnikud arutanud eelmisel päeval ka võimalikke valeinfo kasutamise strateegiaid.

Katar on mitu korda väitnud, et nende veebilehed on sattunud küberrünnaku ohvriks, kuid ei ole seniseid juurdluse tulemusi avalikustanud. Luureametnike praeguse hüpoteesi kohaselt võisid rünnakutes Katari vastu olla tegevad Saudi Araabia, Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid. Pole selge, kas sellega on seotud ka teisi riike. USA luureagentuurid ei ole asja ametlikult kommenteerinud.

Katari Washingtoni saatkonna kõneisik juhtis tähelepanu riigi ülemkohtuniku Ali Bin Fetais al-Marri avaldusele, mille kohaselt on tõendeid, et häkkimises kasutatud iPhone’id pärinesid Katarile majandusliku blokaadi kehtestanud riikidest.

AÜE välisminister Anwar Gargash kinnitas eile BBC-le, et Washington Posti edastatud andmed on väärad. Ka Ühendemiraatide suursaadik USAs Yousef al-Otaiba eitas selliseid väiteid, nimetades artiklis ilmunud andmeid valeks.

«AÜE-l ei olnud artiklis kirjeldatud häkkimises mingisugust rolli. Tõsi on aga Katari käitumine. Äärmuslaste rahastamine, toetamine ja nende tegevuse võimaldamine Talibanist ja Hamasist [Liibüa diktaator Muammar] Gaddafini. Vägivalla õhutamine, radikaliseerumise toetamine ja naaberriikide stabiilsuse õõnestamine,» seisab AÜE ametlikus vastuses.

Eile esines Londonis Catham House’i mõttekojas AÜE välisminister Anwar Gargash, kes vihjas võimalusele, et Katar visatakse Pärsia lahe koostöönõukogust piirkondliku julgeoleku õõnestamise tõttu välja. Gargash kordas araabia maade süüdistusi, et Katar rahastab äärmuslasi ega saa seega jätkata koostööd terrorismi vastu võitlevate riikidega.

«Te ei saa olla meie sõber ja samal ajal al-Qaeda sõber,» vahendab AFP AÜE välisministri sõnu. Gargash kutsus Katari oma tegevust muutma, kuid hoidus kutsumast üles režiimimuutusele.

Teist kuud vältav diplomaatiline vastasseis ähvardab õõnestada aga Ühendriikide juhitud koalitsiooni tegevust äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS) vastu Lähis-Idas. Kõik Katari kriisi osalised on USA liitlased – Kataris paikneb üle 10 000 USA sõjaväelase ja riik on koduks Ühendriikide regionaalsele sõjaväekeskusele. Bahrein võõrustab aga USA mereväe 5. laevastikku.

President Trump on seni hoidnud selgelt Saudi Araabia ja AÜE poolele, toetades avalikult väiteid, et Doha tegeleb islamistlike rühmituste rahastamisega ja käitub Lähis-Idas destabiliseeriva jõuna.

USA välisminister Rex Tillerson on aga valinud sellele vastanduva joone, üritades leida konfliktile kiiret lahendust läbirääkimiste teel. Kui saudide juhitud ühendus avalikustas möödunud kuul Katarile suunatud 13-punktilise ultimaatumi, mille hulka kuulus ka al-Jazeera sulgemine ja terroristideks nimetatud isikute riigist välja saatmine, väljendas USA välisministeerium arvamust, et terrorismi toetamise näol on leitud suitsukate pikaajaliste regionaalsete pingete süvendamiseks.

Katar lükkas ultimaatumi tagasi ja Tillerson nõustus, et Dohale esitatud nõudmised ei ole mõistlikud. Kui välisminister kutsus araabia maid üles boikotti leevendama, öeldes, et see ainult suurendab julgeoleku- ja humanitaarriske, sõnas Trump, et meetmed on küll karmid, kuid vajalikud.

Möödunud nädalal väisas Tillerson Lähis-Ida. Visiidi üks konkreetseid tulemeid on uue kahepoolse leppe loomine terrorismi toetamise piiramiseks. Seni on aga lepingule alla kirjutanud ainult Katar.