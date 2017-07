Venemaa volinik uurib lapse äravõtmist Vene kodanike perekonnalt Eestis

«Käesolevaks ajaks on loodud kontakt saatkonnaga, viidud seoses selle juhtumiga läbi kõnelused volitatud struktuuridega, lähiajal saadetakse vajalikud päringud. On oluline, et kõik edasised sammud oleksid tehtud perekonna huvides,» märgitakse voliniku ametkonna kodulehel.

ERRi venekeelne portaal kirjutab, et Harju maakohus võttis 14. juulil Mustamäe linnaosavalitsuse sotsiaaltöötaja Karina Kuslapi avalduse alusel kuni 16. oktoobrini vanemlikud õigused ära Anatoli Gazarjanilt ja Anna Mihhailovalt.

Kohtuotsuses märgitakse, et otsuse põhjuseks on Gazarjani ja Mihhailova korteri antisanitaarne seisund ning nende soovimatus probleemile tähelepanu pöörata.

Seevastu Gazarjan avaldas kohtuotsuse üle imestust, väites, et mingeid kirjalikke ettekirjutusi polevat perekond saanud ning kohtus on fakte moonutatud.

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Rait Kuuse sõnul on lapse äravõtmine äärmuslik samm ning seda ei tehta spontaanselt, vaid on kuude või isegi aastatepikkuse konfliktse sündmuste arengu tagajärg.