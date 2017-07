Kas britid võivad siiski jääda?

Suurimad vaidluskohad on brittide n-ö lahkumisarve ja see, mis saab Ühendkuningriigi lahkumise järel seal elavatest ELi kodanikest ning Briti kodanikest ELi liikmesriikides.

Euroopa Komisjoni peahoone suletud uste taga neli päeva vältavate läbirääkimiste kohta, kus kõne alla tulevad ka piiri ja Põhja-Iirimaaga seotud küsimused, lubasid pooled anda selgitusi ülehomme.

Kuigi ELi pealäbirääkija Michel Barnier ja Briti Brexiti minister David Davis kinnitasid eile ajakirjanikele, et eesmärk on kiiresti kokkuleppele jõuda, leidub endiselt ka neid, kes hoiavad Ühendkuningriigile ELi ust lahti.

Juunis vahetult pärast läbirääkimiste ametlikku algust tsiteeris Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk biitel John Lennoni laulu «Imagine» ning ütles, et brittidel on võimalik oma meelt muuta ja ELi jääda.

«Euroopa Liit on ehitatud unistustele, mille saavutamine näis võimatu. Seega, kes teab. Te võite pidada mind unistajaks, kuid ma pole ainus,» ütles Tusk toona.

Euroopa Parlamendi Brexiti pealäbirääkija Guy Verhofstadt ütles juunis samuti, et britid saavad ELi küll jääda, kuid uutel tingimustel, viidates konkreetselt ELi ühiskassast brittidele makstava kompensatsiooni kaotamisele.

«Kui Britannia muudab oma meelt, leiaksid nad avatud ukse. Kuid nagu juhtus Alice’iga imedemaal, pole kõik uksed ühesugused. See oleks täitsa uus uks uude Euroopasse,» kirjutas Lewis Carrolli teosele «Alice imedemaal» viidanud Verhofstadt oma Twitteri kontol.

Avatud uksest on rääkinud ka Prantsuse president Emmanuel Macron ja Saksa rahandusminister Wolfgang Schäuble. Ka Barnier on öelnud, et parim lahendus oleks, kui Ühendkuningriik otsustaks jääda, hoiatades samal ajal britte tagajärgede eest, kui läbirääkimisteks ette nähtud kahe aasta jooksul ei õnnestu kokkuleppele jõuda.

Samas on Briti valijad avaldanud aasta jooksul kahel korral toetust Ühendkuningriigi lahkumisele. Esiteks mullu juunis referendumil, kus Ühendkuningriigi lahkumist pooldas ligi 52 protsenti osalenutest (osalus oli 72 protsenti).

Taas kordus see tänavu kevadel erakorralistel parlamendivalimistel (osalusprotsent 69), kus Brexiti lõpule viia lubanud konservatiive ja leiboriste pooldas kokku üle 82 protsendi valijaist. Uue referendumi korraldada lubanud liberaaldemokraatide toetus oli veidi üle seitsme protsendi.

Mullusel referendumil ELi jäämise poolt hääletada soovitanud Briti päevaleht Guardian on endiselt seisukohal, et Brexitit ei peaks toimuma. Kolumnist Jonathan Freedland võrdles hiljuti samas väljaandes Brexitit aegluubis aset leidva katastroofiga ning kirjutas, et uue rahvahääletuse korraldamine on täiesti reaalne.

Freedlandi sõnul on rahvahääletus ainus võimalus Brexitit peatada. «Ainus viis, kuidas seda teha, on rahva enda käes. Demokraatliku valiku saab tühistada vaid teise demokraatliku valikuga kas üldvalimiste või teise referendumiga,» selgitas kolumnist, kelle sõnul on brittide otsustada, kas nad on teinud vale otsuse või mitte.

Freedlandi sõnul räägivad uue referendumi võimalusest eravestlustes nii võimul olevate tooride, opositsiooniliste leiboristide kui ka Šoti Rahvuspartei poliitikud, kuid nad pole valmis sellega avalikult välja tulema.