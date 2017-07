Vene ülemkohus jättis Jehoova tunnistajate tegevuskeelu jõusse

Vene ülemkohus otsustas lükata tagasi organisatsiooni apellatsiooni sellele kehtestatud keelu vastu, vahendas riiklik uudisteagentuur RIA-Novosti kohtuotsust.

Ülemkohus keelustas kristliku organisatsiooni aprillis ja arestis selle vara.

Justiitsministeerium teatas enne aprillikuist kohtuotsust, et oli tuvastanud märke äärmuslikust tegevusest usuliikumises ja esitas taotluse selle keelustamiseks.

Jehoova tunnistajate rahvusvahelise organisatsiooni pressiesindaja David Semonjan ütles kirjalikes märkustes AFPle, et ehkki Vene ülemkohtu sellist otsust oli oodata, on see siiski pettumust valmistav.

«Me saame loota ainult sellele, et lõppude lõpuks jääb peale faktide õiglane hindamine ja meie õigus Venemaal praktiseerida otsustatakse õiguslikult taastada,» sõnas ta.

Jehoova tunnistajate advokaat Viktor Jenkov lausus, et tegemist ei ole veel loo lõpuga. «Me kaebame selle otsuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse,» lubas ta.

Jehoova tunnistajatel on Venemaal 395 keskust ja organisatsiooni enda sõnul 175 000 liiget.

2004. aastal saatis Venemaa laiali Jehoova tunnistajate Moskva haru. Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas 2010. aastal, et Vene võimud rikkusid selle otsusega usu- ja ühinemisvabadust.