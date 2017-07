Türgis saadeti kohtu ette kümme inimõigusaktivisti

Türgis saadeti esmaspäeval kohtu ette kümme inimõigusaktivisti, teiste seas organisatsiooni Amnesty International Türgi büroo direktor.

Amnesty Türgi büroo direktor Idil Eser peeti 5. juulil kinni koos veel seitsme aktivisti ja kahe välisriigi kodanikust koolitajaga Istanbulist lõunas Büyükada saarel digitaaljulgeoleku ja infohaldamise teemalise õpikoja ajal.

Kaheksa kinnipeetavat on Türgi õigusaktivistid, teiste seas Naiste Koalitsiooni aktivist Ilknur Üstün ja Inimõiguste Agenda Ühingu aktivist Veli Acu, ja kaks välisriigi kodanikest koolitajat - õpikoda juhtinud Saksa ja Rootsi kodanik.

Aktiviste süüdistatakse "relvastatud terroriorganisatsiooni liikmesuses", mida Amnesty on nimetanud "alusetuks".

Nende kinnipidamine võimendas kartusi väljendusvabaduse piiramisest president Recep Tayyip Erdoğani võimu all. Türgi võimud on asunud pärast aastatagust riigipööret valitsuse vastaste tegevust piirama.

"Kõigile nõuti eelvangistust ja kõik saadeti kohtu ette," ütles Amnesty Internationali Türgi büroo teadur Andrew Gardner AFP-le.

Enne seda andsid aktivistid, kes ei ole veel kohtu all, esimest korda pärast kinnipidamist prokuröridele tunnistusi.

Gardneri sõnul võib kohus otsustada kinnipeetavad vabastada või vastasel juhul "näeme selle protsessi jätkumist, mille käigus valitsus ründab kõiki kriitilisi hääli, eriti inimõiguskogukonda".

Tema sõnul langetab Istanbuli kohus otsuse teisipäeva hommikul.

Gardner ütles esmaspäeval Istanbuli kohtuhoone ees ajakirjanikele, et kui aktivistid jäätakse kohtueelsesse vangistusse, oleks tegemist "õigustemõistmise paroodiaga".

"See on Türgi kohtuvõimu jaoks proovikivi. Türgi häbistab end kogu maailma ees, kui need inimõiguskaitsjad saadetakse inimõiguste kaitsmise eest vangi," ütles Amnesty esindaja.

Erdoğan ütles sel kuul, et aktivistid vahistati pärast vihje laekumist, mille järgi tegutsesid nad valitsuse vastu.

Gardneri sõnul oli õpikoda, mille ajal nad vahistati, rutiinne inimõigusalane üritus.