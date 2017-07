Zarif: USA saadab tuumaleppe asjus vastuolulisi signaale

USA valitsus saadab Teheranile tuumaleppe saatuse asjus "vastuolulisi signaale", ütles Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif esmaspäeval.

Zarif, kes viibib New Yorgis ÜRO arengueesmärkidele pühendatud foorumi raames, on enda sõnul avatud kõnelustele USA välisministri Rex Tillersoniga ajal, mil Washington vaatab uuesti üle 2015. aastal sõlmitud seitsmepoolset lepet.

"Minu ja välisminister Tillersoni vahel ei ole mitte mingisugust sidepidamist," ütles Zarif mõttekojas Välissuhete Nõukogu (Council of Foreign Relations). "See ei tähenda, et ei võiks olla. Lävimise võimalused...on alati olnud olemas."

USA president Donald Trump lubas valimiskampaania ajal tühistada tuumaleppe, millega Iraan nõustus vastutasuks riigile selle tuumaprogrammi tõttu kehtestatud sanktsioonide tühistamise eest piirama oma tuumategevust.

Trump on nimetanud lepet "ajaloo halvimaks" ja andis mais käsu see üle vaadata.

"Meile saadetakse vastuolulisi signaale," sõnas Zarif vastuseks küsimusele leppe ülevaatamise võimaliku tulemuse kohta. "On täiesti selge, et Iraan suhtub tuumaleppesse tõsiselt ja me usume, et tuumaleppest võib saada vundament."

Suhtluse puudumine USA praeguse valitsusega on teravas kontrastis Iraani välisministri ja Ühendriikide eelmise välisministri John Kerry regulaarsele läbikäimisele.

Zarif veetis enda sõnul Kerryga koos rohkem aega kui kellegi teisega.

Ta ütles ka, et Iraan ei püüdle kunagi tuumarelva väljatöötamise poole, ja meenutas, et ÜRO tuumaagentuur IAEA on kinnitanud, et Teheran peab leppest kinni.

Iraaniga leppe sõlminud Hiina, Venemaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, USA ja Saksamaa esindajad kohtuvad reedel Viinis, et vaadata üle tuumaleppe täitmise olukord.

Zarifi sõnul arutatakse kohtumisel Iraani kaebust USA-poolse leppe mittetäitmise kohta. Teheran süüdistab Ühendriike Iraanile kehtestatud sanktsioonide tühistamata jätmises.

USA kongressi mis tahes samm sanktsioonide taaskehtestamiseks islamivabariigile oleks Zarifi sõnul tuumaleppe rikkumine.