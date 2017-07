Tšetšeenide juht: viige kõik geid minema!

Kadõrov esines HBO telesaates «Real Sports with Bryant Gumbel», kus tuli muuseas jutuks ka geide julm kohtlemine Tšetšeenias.

«See on jaburus,» sõnas Kadõrov. «Meil ei ole siin selliseid inimesi. Meil ei ole geisid. Kui oleks, viige nad Kanadasse. Au Jumalale! Viige nad meie juurest ära. Kui nad siin oleks, siis viige nad meie vere puhastamiseks ära.»

Kadõrov, kes rääkis ka eesmärgist luua maailmatasemel segavõitluskunstide kaklusklubi, ründas väiteid tagakiusamisest raevukalt.

Tunnistajate sõnul on Tšetseenias sadu mehi nende seksuaalse orientatsiooni pärast vangistatud ja piinatud. Aprillis väitis vabariigi valitsuse kõneisik, et väited tagakiusamisest on täielikult valed, ning eitas, et piirkonnas homoseksuaalsust üldse esineb.

Homoseksuaalsus dekriminaliseeriti Venemaal 1993. aastal, kuid homofoobia ja diskrimineerimine on siiani tavalised.

Möödunud kuul otsustas Euroopa kohus, et Venemaa nn geipropaganda seadus on vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga, õhutab homofoobiat ja on diskrimineeriv.

Seadusega keelati «ebatraditsiooniliste seksuaalsuhete propaganda alaealistele» eesmärgiga lapsi homoseksuaalsete mõjude eest kaitsta.