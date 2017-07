Galerii: Islamiriigi käest vabastatud Mosuli tulevik on tume

Islamiriigi väljakihutamist rühmituse de facto pealinnast Mosulist saatsid rahvusvahelised rõõmuhõisked, kuid Iraagi suuruselt teist linna kimbutavad lisaks äärmuslastele muudki mured.

Lisaks Iraagi valitsuse vaevalisele tööle riigis stabiilsus ja turvalisus taastada, on probleemiks ka šiiitide seas üha kasvavad pinged ja sektantlik vägivald.

Humanitaartöötajatele ja valitsusametnikele on selge, et kui Mosuli ülesehitamine ei saa olema kiire, võib kogu piirkond langeda tõsisesse humanitaarkriisi.

«Mosulis on 54 elamupiirkonda. 15 neist on täiesti maatasa tehtud,» andis olukorrast ülevaate ÜRO abimissiooni koordinaator Lise Grande.

ÜRO hinnangul läheb ainuüksi Mosuli lääneosas elektri-, vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku taastamine ja 32 000 elamu parandamine maksma üle 700 miljoni dollari.

Grande hinnangul jääb kogu linna taastamise maksumus suurusjärku miljard dollarit. Välisabita ei ole valitsusel selleks aga piisavalt vahendeid.

«Islamiriigi-vastane võitlus on jätnud 80 protsenti linnast varemetesse,» sõnas Iraagi parlamendinõunik Shatha al-Ubousi. «Nagu rahvusvaheline koalitsioon tegutses ISISe alistamiseks, vajame nüüd rahvusvahelist koalitsiooni nende alade ülesehitamiseks.»

Kuid lisaks neile muredele on küsimus ka selles, kes pärib riigis võimu. Septembris peaksid Iraagis toimuma kohalike omavalitsuste valimised, kuid poliitiline üleminek saab olema keeruline. Erinevaid piirkondi kontrollivad erinevad fraktsioonid alates hõimuliidritest ja usujuhtidest kuni Iraagi valitsusele või Iraani rahvuskaardile ustavate gruppideni.

Valitsus ei ole preaguseks isegi kindel, kas 2018. aasta parlamendivalimiste pidamise eelduseks olevad kohalikud valimised üldse toimuvad. Ettepaneku kohaselt tuleks valimised kuus kuud edasi lükata, et taastada piisav stabiilsus edukate valimiste toimumiseks.

Võitlus IS-i vastu on jätnud miljon inimest koduta ning hirm kasvava sektantluse ees sunniitliku enamusega piirkonnas on üha süvenenud. Šiitliku enamusega Iraagis tähendab see tõsist ohtu uue usulise vägivallalaine puhkemiseks.

Kuna relvastatud rühmitused on Mosuli äärealadel endiselt tegevad, ei julge piirkonnast lahkunud inimesed koju naasta. Üleüldine võimuvaakum on aga tõsine väljakutse regioonis stabiilse valitsuse moodustamisele.