Isehakanud Donetski rahvavabariik kuulutas välja Väike-Vene riigi

«Arvame, et Ukraina riiki selle endisel kujul ei taastata. Meie, endise Ukraina piirkondade esindajad, Krimm maha arvatud, teatame uue riigi asutamisest, mis on Ukraina järglaseks. Oleme ühel meelel selles, et uue riigi nimeks saab Väike-Vene, sest juba Ukraina nimigi on häbistatud,» ütles Zahhartšenko ajakirjanikele.

Tema sõnul saab Väike-Vene pealinnaks Donetsk, Kiievist aga pealinna seisuseta kultuuriajalooline keskus.

Tegemist on siiski omaalgatusliku projektiga, mille puudub igasugune siduv võim.

Ukraina president Petro Porošenko rõhutas Novorossija separatistliku projekti väljavaadete puudumist ja kinnitas, et Donetski ja Luganski üksikud rajoonid ja samuti Krimm tuuakse Ukraina riiki tagasi.