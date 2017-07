Kadunud paari surnukehad leiti 75 aastat hiljem Šveitsi liustikust

Marcelin ja Francine Dumoulin olid läinud 1942. aasta 15. augustil Valais` kantonis lehma lüpsma.

«Me veetsime kogu elu neid otsides, ilma peatumata. Me lootsime neile ühel päeval väärika matuse korraldada,» sõnas paari noorim tütar, 75-aastane Marceline Udry-Dumoulin. «Ma võin öelda, et pärast 75 aastat ootamist tõi see uudis mulle sügava rahu.»

Valais` kantoni politsei teatas möödunud nädalal, et Tsanfleuron` liustiku juurest on avastatud 2615 meetri kõrguselt kaks isikutuvastusega surnukeha. Andmete kinnitamiseks korraldatakse ka DNA testid.

«Surnukehad lebasid üksteise lähistel. Tegu oli Teise maailmasõja aegseid riideid kandva mehe ja neisega,» ütles kohalik ametnik Bernhard Tschannen. «Nad olid liustikus täiuslikult säilinud ja kõik nende asjad olid nende juures.»

«Me arvame, et nad võisid kukkuda liustikulõhesse, kus püsisid aastakümneid. Kui liustik taandus, tulid nende surnukehad välja,» selgitas Tschannen.