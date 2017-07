Türgi president külastab Katari, Saudi Araabiat ja Kuveiti

Erdoğan külastab 23.-24. juulil aset leidva ringsõidu raames ka Kuveiti, mis on olnud Katari kriisis peamine vahendaja.

Türgi peaminister Binali Yıldırım ütles, et Ankara jätkab konstruktiivse ja aktiivse rolli mängimist, aitamaks lahendada «mõttetut kriisi». Valitsusjuht lisas, et Erdoğani visiit on osa sellest jõupingutusest.

Erdoğan viibib 23. juulil Saudi Araabias ja Kuveidis ning 24. juulil Kataris, ütles uudisteagentuur Dogan. Türgi on Katari tähtis liitlane.

Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Egiptus ja Bahrein katkestasid eelmisel kuul diplomaatilised suhted Katariga ja esitasid blokaadi tühistamiseks 13 nõudmist, seal hulgas Türgi sõjaväebaasi sulgemine emiraadis.

Kriis on pannud Türgi keerulisse olukorda, kuna Ankara on Katari tähtis liitlane, kuid ei soovi halvendada suhteid ka mõjuka Saudi Araabiaga.