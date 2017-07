Kushner võib kaotada juurdepääsu riigisaladustele

Möödunud aasta juunis New Yorgis Trump Toweris toimunud kohtumisel olevat Trumpi vanim poeg Donald Trump jr lootnud väidetavalt Venemaa allikate kaudu saada demokraadist presidendikandidaati Hillary Clintonit kompromiteerivat materjali. Kohtumisel olevat osalenud kokku kaheksa inimest, sealhulgas Kushner.

Teadaolevalt osalesid peale Kushneri kohtumisel veel Donald Trump jr, toonane kampaaniameister Paul Manafort, Venemaa advokaat Natalja Vesenlnitskaja, publitsist Rob Goldstone, Vene-USA lobist Rinat Ahmetšin ja veel kaks inimest, kelle isikuid pole avalikustatud.

Mitu kongresmeni on Kushnerile viidates öelnud, et riigisaladustele ei tohiks olla juurdepääsu isikul, kes on Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) huviorbiidis, ja nad on kutsunud üles temalt riigisaladuse juurdepääsuluba ära võtma.

Otsuse juurdepääsuloa andmiseks või ära võtmiseks saab teha president. Peetakse väga ebatõenäoliseks, et Trump võiks avalikkuse surve tõttu jätta oma väimehest nõuniku vastava loata.

USAs on riigisaladustel kolme eri tüüpi salastatuse astet: konfidentsiaalne, salajane ja täiesti salajane. Suurem osa Valge Maja ametnikke vajab ligipääsu andmetele, mis on klassifitseeritud täiesti salajasena.

Kõige kõrgema taseme riigisaladustele juurdepääsuloa saamiseks peab tööandja esmalt esitama taotluse, seejärel tuleb taotleval isikul täita 127-leheküljeline ankeet ja anda võimudele kõik vajalikud dokumendid. Seejärel viiakse läbi väga põhjalik taustakontroll, mis võib võtta aega rohkem kui aasta.

Ankeedis tuleb ära märkida kõik kontaktid välismaalastega viimase seitsme aasta jooksul. Kushner jättis oma avalduses kohtumise Trump Toweris sootuks mainimata ja see on tekitanud tõsiseid küsimusi.

Kushner on advokaadi vahendusel kinnitanud, et on valmis tegema koostööd nii FBI uurijate kui ka kongresmenidega, kes püüavad jõuda selgusele Trumpi kampaaniameeskonna väidetavates suhetes Venemaaga.