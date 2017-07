Montenegros algab riigipöördeprotsess

«Riiklikud institutsioonid, eriti õigussfäär, seisab silmitsi tõsise testiga,» sõnas riigi endine justiitsminister Dragan Šoć pealinnas Podgoricas algava protsessi eel.

Montenegro politsei võttis mullu oktoobris toimunud üldvalimiste eel vahi alla grupi serblasi, kes olevat kavatsenud tormijooksuga parlamendi vallutada, peaministri Milo Đukanovići tappa ja ametisse panna venemeelse juhtkonna, kes peataks liitumisprotsessi NATOga.

Kohalike võimude kinnitusel oli asja taga Venemaa, kes tahtis putši korraldamisega Montenegrot NATO-teelt kõrvale kallutada. Riik liitus alliansiga ametlikult möödunud kuul.

Selle aasta veebruaris andis riigi uus peaminister, Đukanovići liitlane Duško Marković intervjuu ajakirjale Time, kus väitis muu hulgas, et Venemaa sekkus ka valimistesse, toetades NATO-vastaseid poliitilisi jõude.

Samas intervjuus kinnitas Marković, et Venemaa seisis ka riigipöördekatse taga, mille eesmärk oli võimuvahetus. Vandenõu suudeti aga paljastada, kuigi Montenegro võimud keelduvad siiani selgitamast, kuidas sellele täpselt jälile saadi.

Süüdistuse kohaselt organiseerisid vandenõu kaks venelast, mehed nimega Eduard Šišmakov ja Vladimir Popov. Montenegro võimud on neile esitanud hulga süüdistusi, muu hulgas terrorismis ja põhiseadusvastases tegevuses, kuid kuna kätte pole kumbagi saadud, mõistetakse nende üle kohut tagaselja.

Montenegro süüdistajate väitel on nii Šišmakov kui ka Popov Vene sõjaväeluure (GRU) ohvitserid. Šišmakov teenis 2014. aastani Vene saatkonnas Varssavis asekaitseatašeena, kuid sunniti sealt Montenegro väitel spioneerimise tõttu lahkuma, kirjutas möödunud kuul Briti väljaanne Telegraph.

Šišmakov ja Popov olevat saabunud möödunud aastal Serbiasse, kaasas peen sidetehnika ja suur hulk sularaha ning asunud putši korraldamist juhtima. Praeguseks on mõlemad kodumaale naasnud, kuid nende täpset asukohta ei tea keegi.

Ülejäänud 12 kahtlusalusele pannaks süüks kava vallutada Montenegro parlamendihoone ja tappa riigi peaminister ning neid ähvardab pikk vangistus. Süüdistatute hulgas on üheksa Serbia kodanikku, nende seas endine eripolitsei komandör, üks montenegrolane ja kaks kohalikku venemeelset opositsiooniliidrit parlamendiblokist Demokraatlik Rinne.

Andrija Mandić on Montenegro suurima serblaste erakonna juht ja Milan Knežević juhib Serbiaga taasliitumist soovivat Demokraatlikku Rahvaparteid. Montenegro lõi Serbiast lahku pärast 2006. aastal toimunud referendumit.

Mandićile ja Kneževićile pannakse süüks põhiseadusliku korra õõnestamist ja kriminaalset liitu. Peaaegu saja lehekülje pikkuse süüdistuse kohaselt polnud kahel opositsioonipoliitikul siiski otseseid seoseid väidetavate rünnaku planeerijatega Venemaalt, kirjutas portaal Balkan Insight.

Mõlemad venemeelsed poliitikud kinnitasid veel sel kevadel, mil Montenegro prokuratuur süüdistas neid juba riigipöördekatses osalemises, et riigis võiks toimuda rahvahääletus NATOsse astumise üle.

Mandići väitel korraldati kogu üritus tema erakonna diskrediteerimiseks, ka on ta kindlaks jäänud seisukohale, et pole ise kuidagi valesti käitunud. Uudisteagentuurile AFP sõnas Mandić kommentaariks, et võimud tahavad protsessi kaudu peamise opositsioonierakonnaga arveid õiendada.

Knezevićit kaitsma pidanud juristi Godan Rodići sõnul võtsid süüdistajad ära tema telefoni ja arvuti, enam Rodić Knezevićit ei kaitse.

«Ma pole kindel, kas protsess paljastab kogu tõe toimunust, kuid paljud seigad ilmuvad päevavalgele,» ütles Rodić. «Siia on segatud palju huvipooli, mitu luureteenistust, eri riike. Igasuguste kahtlusteta on see juhtum poliitikaga seotud.»

Riigipöördekatsega seoses on üheksale inimesele juba karistused mõistetud, kuid nende vangistused on lühikesed, sest nad soostusid võimudega koostööd tegema ja tunnistusi andma. Praegu kohtu all olevat 14 isikut ähvardab süüdimõistmisel tunduvalt pikem karistus.

FAKTIKAST: Montenegro ja NATO

Montenegro liitus alliansiga ametlikult 5. juunil.

Selle aasta mais tehtud küsitluse järgi toetas NATOga liitumist 55 protsenti, vastu oli 45 protsenti montenegrolastest.

NATO on riigis vastuoluline teema, sest 1999. aastal pommitasid NATO väed Jugoslaavia presidendi Slobodan Miloševići vastu võideldes Montenegrot, mis toona kuulus liitriigi koosseisu. Montenegros sai NATO õhurünnakutes surma kümme inimest, neist kolm olid lapsed.

Allikas: Wikipedia