Jane Austenile pühendati rahatäht

Hampshire'is asuv Winchesteri anglikaani kiriku katedraal polnud valitud rahatähe avalikuks esituseks juhuslikult, kuna aastatel 1775–1817 elanud ja tuberkuloosi surnud Austen on maetud just sellesse pühakotta.

Kuigi keskpanga kinnitusel on plastist rahatähed samm puhtamate, turvalisemate ja kauem kestvate kupüüride poole, on mõnedes usuringkondades ja veganite seas on pahameelt tekitanud, et plastrahatähtedes sisaldub vähesel hulgal loomset rasva, mistõttu on nende vastu kogutud ka allkirju.