Vene ülemkohus jättis Jehoova tunnistajad keelustatuks

Ülemkohul kulus Moskvas otsusele jõudmiseks vaid üks päev, mille käigus lükati tagasi kõik Jehoova tunnistajate esindajate nõuded, kirjutab väljaanne Newsweek.

Otsuse järel sõnas Jehoova tunnistajate pressiesindaja Jaroslav Sivulski väidetavalt ajakirjanikele, et usuvabadus on Venemaal läbi. «Riik on väga kurvas seisus. Ja nagu te täna nägite, polnud Jehoova tunnistajate äärmuslikusse kohta mingeid fakte ega tõendeid. Kõik keerleb siin sallimatuse ümber. Nüüd võib igaühe vangi saata, kes piiblit uurib,» ütles Sivulski.

Jehoova tunnistajate rahvusvaheline pressiesindaja David A. Semonian kinnitas, et otsus ei tulnud üllatusena. «Olime negatiivseks otsuseks valmis, kuid ikkagi tekitas see pettumuse,» möönis ta.

Venemaa ülemkohus otsustas selle aasta aprillis keelustada usulahu Jehoova tunnistajad, määratledes selle äärmuslikuks. Vene ülemkohtu otsuse kohaselt suletakse Jehoova tunnistajate halduskeskus ja selle alla käivad kohalikud organisatsioonid ning nende vara antakse üle Vene Föderatsioonile.

Venemaal on umbes 175 000 Jehoova tunnistajat ja riigi eri osades umbes 400 usukeskust.