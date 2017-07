Põhja-Korea staarpagulane ilmus salakombel kodumaale tagasi

«Iga päev lõunas oli nagu põrgus. Igal ööl nutsin end magama, mõeldes kodumaale ja vanematele,» rääkis ta seal pisarais.

20. eluaastates Lim Ji-Hyun saabus Souli 2014. aastal ning pärast mitmes ülejooksikute elu kajastavas telesaates osalemist sai temast riigis tuntud nägu. Üleeile nägi teda aga Põhja-Korea propagandakanali videos rääkimas, et tema fantaasia jõukast lõunast oli kildudeks purunenud.

«Läksin Lõuna-Koreasse, hellitades fantaasiat, et saan seal süüa ja hästi elada, kuid lõuna polnud selline, nagu ma endale olin ette kujutanud,» ütles Lim. Lisaks süüdistas naine Lõuna-Korea telejaama selles, et pidi kodumaa kohta valetama. «Kõik, mida ma seal ütlesin, oli ette kirjutatud, et jätta põhjakorealastest barbarite, rumalate ja ignorantsete inimeste mulje,» rääkis ta veel ning nimetas end ühtlasi inimrämpsuks.

Uriminzokkiri veebilehele üles laetud jäädvustuses rääkis Lim veel, et tuli eelmisel kuul koju tagasi ning elab nüüd koos perega riigi lääneosas asuvas Anju linnas. Ühtlasi teatas ta, et tema tegelik nimi on Chon Hae-Song.

Pole teada, kas Lim tuli oma tahel tagasi. Lõuna-Korea meedias ringlevad spekulatsioonid, et naine võeti kinni Hiina ja Põhja-Korea piiril, kus ta oli tahtnud sugulastega kohtuda.

Souli politsei teatel pole Limi korteris mingid märke sellest, nagu oleks ta sealt lahkuda kavatsenud.