Miks on Putini ja Trumpi salakohtumine problemaatiline?

Nagu nüüd teada, toimus ametliku kohtumise kõrval veel teinegi, mille sisust pole palju infot.

Trump lahkus õhusöögi ajal oma kohalt Jaapani peaministri Shinzo Abe kõrvalt ja istus Putini kõrvale.

Kahe riigipea vahelist vestlust tõlkis ainult üks Vene tõlk. Jutu sisu kohta pole midagi teada ja sarnaselt ametliku kohtumisega pole ka selle kohta mingit protokolli, kirjutab täna Spiegel.

Uudise avalikusse ette jõudmise järel puhkesid Washingtonis spekulatsioonid, mille üle vestlus käis ning miks sellest varem midagi teada polnud. Lisaks võib USA-poolse tõlgi puudumine tähendada julgeolekuprotokolli rikkumist.

Trump reageeris teatele raevukalt, nimetades teateid haigeteks libauudisteks.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!