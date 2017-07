Vene surmakaupmees But peab USA vanglas kauem istuma

Butile lisati kongis kombutša (kääritatud seenest valmistatud jook-toim) kasvatamise eest 40 päeva vanglakaristust, ajakirjandusega telefonitsi suhtlemise eest võidakse tähtaega pikendada veel kahe kuu võrra, ütles Buti advokaat Aleksei Tarassov.

«Minu kaitsealusele määratakse põhjendamatuid distsiplinaarkaristusi. Võin rääkida juhtumist kombutšaga, mida But kasvatas omal kongis mao ravimiseks,» selgitas advokaat.

«USAs on selle alusel valmiv jook erakordselt menukas. Minu kaitsealune valmistas seda endale mitme kuu vältel. Seda jõid ka teised vangid ja vangivalvurid,» ütles Tarassov täna usutluses Izvestiale.

Ta täpsustas, et algul ei olnud vangivalvuritel Butile mingeid etteheiteid.

«Äkitselt ilmus kambrisse inspektsioon mingi arusaamatu seadmega ja ütles, et But valmistab alkoholi. Kui seal alkoholi oligi, on jutt promilli sajandikust või tuhandikust,» märkis Tarassov.

Viktor But 2010. aastal New Yorgis. Foto: Handout/Reuters/Scanpix

Tarassovi sõnul jäi tema kaitsealune sellegipoolest ilma mõningatest leevendustest, mida ta oli eeskujuliku käitumise eest pälvinud. Ka pikendati Buti karistust 40 päeva võrra.

Ta selgitas samuti, et viimane distsiplinaarasi, mis käib siiamaani, Buti suhtes algatati seoses Vene meediale antud usutlusega.

«Tema tähtaega võidakse pikendada pea kahe kuu võrra – umbes 54 päeva. Kui ta tunnistatakse süüdi, võib ta ilma jääda ka eesõigustest, näiteks telefoni kasutamise loast ja vanglapoest toiduainete ostmise õigusest aasta jooksul,» vastas advokaat ajalehe küsimusele, kuidas võidakse Butti ajakirjanikega suhtlemise eest karistada.

Ühendriikide kohus mõistis 2012. aastal «surmakaupmeheks» tituleeritud kurikuulsa ärimehe Buti ebaseadusliku relvakaubanduse eest 25 aastaks vangi.

New Yorgi föderaalkohtu kohtuniku Shira Scheindlini hinnangul on 25 aastast Butile piisav ja kohane karistus, kuigi Tadžikistanis sündinud endist Vene sõjaväeluure (GRU) polkovnikut ähvardas eluaegne vanglakaristus.

Üheks maailma suurimaks relvasmugeldajaks peetav venelane, kelle klientide hulka kuulusid väidetavalt Al-Qaeda, Taliban, Libeeria eksdiktaator Charles Taylor jpt, end süüdi ei tunnistanud.