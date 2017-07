Prantsuse relvajõudude ülem astus tagasi

Kindral Pierre de Villiers (60) ütles oma avalduses, et tal pole enam võimalik juhtida selliseid relvajõude, nagu tema hinnangul oleks vaja Prantsusmaa ja Prantsuse rahva kaitsmiseks.

Prantsuse president Emmanuel Macron. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/Scanpix

Tüli presidendi ja De Villiers'i vahel lahvatas möödunud nädalal, kui kaitseväe ülem ütles parlamendikomisjonile, et ei luba pigistada sõjaväge seoses plaanidega kärpida eelarvet 850 miljoni euro võrra.

Macron tuletas talle meelde, et ülemus on tema, ning lisas leheusutluses, et erimeelsuste jätkumise korral on just kaitseväe ülem see, kes oma ametit peab vahetama.

De Villiers ütles täna, et kogu oma karjääri jooksul on ta uskunud, et tema kohus on poliitikuid oma reservatsioonidest teavitada.

Tsentrist Macron võitis mais peetud presidendivalimised, edestades parempopulistist rivaal Marine Le Peni.