Saksamaa kutsus Türgi saadiku selgitusi jagama

«Türgi valitsus peab viivitamatult arvesse võtma Saksa valitsuse protesti ja kristallselgeid ootusi Peter Steudtneri juhtumi puhul ning seekord ilma diplomaatilise peenutsemiseta,» sõnas ministeeriumi pressiesindaja Martin Schäfer.

Schäferi kinnitusel tehti Türgi suursaadikule selgeks, et Berliin nõuab Steudtneri kohest vabastamist. «Ta teab, et mõtleme seda tõsiselt,» ütles Schäfer.

Välisministeeriumi sõnul kutsuti Türgi saadik selgitusi ajama Türgis kinnivõetud kuue aktivisti kohta, kelle hullka Steudtner kuulub.

Schäferi kinnitusel katkestas välisminister Sigmar Gabriel oma suvepuhkuse, et osaleda valitsuse konsultatsioonidel. Türgi kohus otsustas sel kuul vahi alla võetud Steudtneri täna eeluurimisvanglasse saata.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on Türgi võimude otsuse juba hukka mõistnud, teatades, et istungi-eelne kinnihoidmine on täiesti põhjendamatu.