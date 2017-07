Türgi süüria sõjapõgenikud unistavad Euroopast või koju naasmisest

Kõrvarõngad annavad rahateenimisvõimaluse kõigile, sõltumata põgenike taustast. «Siin on lihtsalt praktikat ja head silmanägemist vaja,» täpsustab projekti kureeriv Catie Jarman. «Poolel naistest, kes siin käivad, ei ole mingisugust töökogemust. Samas teeb kõrvarõngaid ka üks Süüriast tulnud jurist, kes ei leia siin tööd. Meie juures käib õpetajaid, aga näiteks ka juuksur ja kalligraaf,» loetleb Jarman.

Kui küsin Süüria naistelt, kus nad oma tulevikku näevad, jagunevad vastused kaheks: kes sihib Euroopasse, kes unistab koju naasmisest. Tundub, et olenemata kõigist raskustest, mis Süürias läbi elatud, igatsetakse kodukanti. Ja tuntakse selle üle uhkust. Korduvalt kutsuvad süürlased mind oma telefoni juurde, et näidata mõni aasta tagasi YouTube’i ülesriputatud vaadet oma kodulinnast.

Me ei ole isegi pagulased!

«Niipalju, kui ma tean, tahaksid kõik siin elavad süürlased tagasi minna,» räägib mulle Othman Karkokli, kes tegutseb ka põgenikekeskuses süürlaste kontaktisikuna. Keskust uudistavatele külalistele rõhutab Karkokli alati, et Türgis ei ole nad tegelikult isegi pagulased.

«Meil on siin ajutine kaitse, millega ei kaasne töö- ega elamisluba. Samas oleme Türgis kinni,» kurdab ta. Karkokli saab töö eest nii koolis kui ka põgenikekeskuses vabatahtlikele makstavat stipendiumi.

Sarnaselt paljude teiste noorte inglise keelt oskavate süürlastega, kellega oma vabatahtlikutöö ajal kokku puutusin, näeb ka Karkokli väljapääsuna seda, et ühel päeval õnnestub tal Euroopasse saada. «Tahan leida koha, kus austatakse lihtsalt inimlikkust ja minu rahvust ei peetaks oluliseks. Tahaksin tunda, et asjad on õiglased,» ütleb Karkokli, aga lisab kohe, et on sageli üsna lootusetu, et pääseb Türgist edasi liikuma.

Kuigi Türgi iseenesest Karkoklile meeldib, ei ole tal siin kodutunnet tekkinud. «See, et ma üldse kuhugi kuulun, tekkis siinsamas põgenikele mõeldud keskuses,» tunnistab ta.

Psühholoogiline ebakindlus

Austraallanna Shannon Kay, kes on Istanbulis paikneva SPI keskuse tegevjuht, ütleb, et kogu Türki ümber paiknenud süürlaste kogukond (hinnanguliselt 3 miljonit inimest) vajab toetust.

«Süürlastel on siin väga suur psühholoogiline ebakindlus,» räägib ta. «Meie keskus ongi inimestele, kes olid varem küllaltki privilegeeritud, aga nüüd on kukkunud väga kaugele oma endisest staatusest ja elukvaliteedist. Laseme neil oma võimalusi uuesti saavutada.

Süüria naised vajavad võimalust üksteisega ühenduses olla ja arendada oskusi, et Türgis oma eluga hakkama saada. Neile tuleb jagada infot, et nad teaksid, mis võimalused siin on,» jutustab Kay, kes on viimased paar aastat Istanbulis elanud. «Loomulikult on kõik seotud keeleoskusega, nii et me arendame siin ka seda. Et inimesed hakkaksid tundma, et see paik võiks olla neile koduks.»

Kahe tegevusaasta jooksul on keskus jõudnud veel ühe olulise sihtrühmani, kelleks on Istanbuli ilma pereta tulnud noored täiskasvanud, eriti noored mehed vanuses 20–30 eluaastat.

«Neil on kõrge haridustase, aga sotsiaalselt on nad veidi isoleeritud,» räägib Kay. «See grupp on oluline osa meie vabatahtlike kommuunist, sinna kuulub ka palju noori naisi. Nende jaoks saame teha rohkem ja aidata neil leida oma ametioskustele Türgis rakendust.»

Istanbulis paikneva SPI põgenikekeskusega, mida aitab osaliselt ülal pidada ka Eesti, on praegu seotud ligikaudu 300 inimest.

**********

Hille Hanso kommentaar

Türgis on sadu suuremaid ja väiksemaid abiprojekte põgenike abistamiseks, kuid ikkagi pole seda piisavalt – selle katastroofi suurust on tõesti raske tajuda. Sellepärast oli hästi oluline, et Mondo partner oleks otse abivajava kogukonna keskel, et iga viimane kui Eesti euro läheks võimalikult suures ulatuses otse abivajajateni ja poleks muret korruptsiooni, administreerimise jm probleemidega, millega paljud doonorid silmitsi seisavad.

Small Projects Istanbuli eelis teiste abiprojektide kõrval oli see, et ta kasvas välja otseselt kogukonna vajadusest. Asutajatel oli kogemus Süüriast Yarmoukist. Ma tundsin nende esindajaid kaua, käisin ka ise seal vabatahtlikku tööd tegemas ja veendusin, et tegu on süstemaatiliste inimestega, kel on usaldusväärne visioon. Näen aasta-aastalt, kuidas sealsed abivajajad leiavad ühiskonnas oma koha. See on minule eestlasena suur uhkus: pisike riik, napid võimalused, aga anname oma parima!