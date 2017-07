EL ähvardas Poolat sanktsioonidega

Euroopa Komisjoni sõnul avaldab Poola reformikava kohtute sõltumatusele väga märkimisväärset negatiivset mõju, kirjutab täna uudisteagentuur AFP.

«Oleme artikkel seitsme käivitamisele väga lähedal,» teatas Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans täna Brüsselis toimunud pressikonverentsil.

Kui ELi lepingu artikkel seitse algatatakse, ning see võib päevakorda tulla juba järgmisel nädalal, siis võib Poola ajutiselt ilma jääda hääletamisõigusest põhilisi otsuseid tegevas institutsioonis ehk Euroopa Liidu Nõukogus. Praegu on ELi Nõukogu eesistujariigiks Eesti.

Eilne protest Varssavis. Foto: ALIK KEPLICZ/AP/Scanpix

Praegu on ebaselge, kas Euroopa Komisjonil on olemas käigu tegemiseks hädavajalik 27 liikmesriigi toetus. Eriti küsitav on Poola liitlase Ungari positsioon.

Timmermansi sõnul on panused kõrged, kuna kavatsetavad seadused suurendavad Poolas ohtu õigusriigile.

Poola uued seadused annavad parlamendile võimu kohtunikke valiva organi üle, samuti saaks valminud seaduseelnõu kohaselt justiitsminister õiguse ülemkohtu kohtunikke ametisse määrata ja vallandada. Ülemkohtu ülesannete seas on muu hulgas ka valimiste kehtivuse kinnitamine.