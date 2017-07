Pariis on kimpus abi nõudva džihaadipruudiga

Iraagi julgeolekujõud tabasid 27-aastase Seine-et-Marne’ist pärit Prantsuse kodaniku ja tema neli last, kellest noorim on viis kuud ja vanim kuus aastat vana, ülemöödunud nädalal Mosulist. ISISe käes olnud linnas viimaste lahinguteni viibinud naise abikaasa asukoht on teadmata.

Naine suundus ISISe nn kalifaati elama 2015. aastal mehe järel. France24 ingliskeelsete teleuudiste järgi rääkivat ta nüüd, et abikaasa oli pigem turist kui võitleja, ning relv oli majas, sest nii on kohalikel tavaks.

Le Parisieni andmeil pettus pere ISISe ideaalides aasta pärast sinna kolimist ja soovis naasta Prantsusmaale. Võimud neid aidata aga ei tahtnud. Selle asemel soovitati panna lastele nimesiltidega käevõrud, mille abil oleks laipu kohapeal hõlpsam tuvastada.

Nüüd hoitakse naist Bagdadi vanglas. Kinnipeetavate kodumaale vahetamist võimaldavat lepet Iraagi ja Prantsusmaa vahel pole.

Iraaki ja Süüriasse islamistide juurde kolinute naasmist käsitletakse Prantsusmaal julgeolekuohuna. Nagu märkis paari nädala eest Postimehele julgeolekuküsimustega tegelev vabariiklaste eurosaadik Arnaud Danjean: «Kahtlen, kas me saame deradikaliseerida inimese, kes on nii kaugele läinud.»

Tõrksus paistis välja ka Prantsuse välisministeeriumi avaldusest, mida tsiteeris nende rahvuslik uudistekanal RFI: «Me ei sea kahtluse alla Iraagi võimude õigust võtta vastutusele Prantsuse kodanikud, kes on osalenud terroriorganisatsioonide tegevuses.»

Iraaki suundunud naise advokaadi William Bourdoni hinnangul on riigi seisukoht küüniline. Tema Le Parisienis tsiteeritud sõnade järgi peaksid võimud iga ISISe võitlejaks läinu juhtumit vaatama eraldi, sest paljud neist tegid seda vaid naiivsusest ja tuju ajendil ning neil pole enam illusioone.

RFI andmeil on probleem ka see, et Iraagi seadused ei luba lapsi vanemate loata neist eraldada. Ehk kui ema ootab pikk justiitsprotsess, siis Prantsuse riigil ei pruugi olla väga lihtne tema lapsi Iraagist ära tuua. Prantsuse siseministeeriumi andmetel on ISISe-meelsed vanemad Süüriasse ja Iraaki viinud ja seal saanud umbes 460 Prantsuse kodakondsusega last.

Briti telekanaliga Sky News rääkinud Londoni King's College'i ISISe-eksperdi Charelie Winteri sõnul on need Euroopast Süüriasse ja Iraaki suundunud n-ö džihaadipruudid, kel varem pole õnnestunud põgeneda, seal nüüd lõksus. Ka ISIS ei taha, et nende välismaised liikmed põgeneksid.

Viimastel nädalatel on ISISe kontrolli all olnud aladel vahistatud kümneid välisriikide kodanikest naisi. Winteri sõnul tuleb neid kindlasti lisaks, kui langeb ka Raqqa linn Süürias. «Ma kujutan ette, et märkimisväärne arv võetakse kinni, märkimisväärne arv tapetakse,» prognoosis ta.