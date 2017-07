Kuninglik jonn: väike prints George on Euroopa ringreisist väsinud

Väikemees kõõlus oma isa, prints Williami käe otsas ja tundus väga rahutu. William üritas samal ajal kätelda teda tervitama tulnud delegatsiooni.

Vaid mõni tund varem olid kuninglikud lapsed kibelenud Varssavis lennukile, et minna edasi Berliini. Võib arvata, et ringreis ja lugematud kohtumised võõraste inimestega väsitavad lapsi korralikult. Briti meedia on loomulikult rahul, sest lapsed teevad kuningliku perekonna ürituste kajastamise oluliselt huvitavamaks ja lõbusamaks.

Kuningliku perekonna saabumine Berliini. Video: Metro