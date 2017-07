BBCd sunniti avalikustama oma esinejate palgad

BBC maksab 96 esinejale vähemalt 150 000 naela aastas.

Kõige enam teenib BBC esinejatest raadiosaatejuht Chris Evans, kellele makstakse rohkem kui 2,2 miljonit naela aastas.

Briti valitsus andis BBCle korralduse avalikustada oma varasemalt salajas hoitud palganumbrid. Rahvusringhääling on rahastatud televiisorit omavate või BBCd internetis vaatavate brittide poolt 147 naela suuruse aastamaksuga.

Jalgpallisaadet «Match of the Day» juhtiva Gary Linekeri palga suuruseks on 1,75 miljonit kuni 1,8 miljonit naela. Jutusaatejuht Graham Norton teenib 850 000 kuni 900 000 naela.

Palganumbrid on tekitanud Suurbritannias arutelu palgalõhe üle meeste ja naiste vahel. Kaks kolmandikku suurimat palka saavatest BBC esinejatest on mehed.

Samuti on BBC suurimate palganumbritega staarid valdavalt valged.

Võrreldes USAga ei ole BBC palgad siiski märkimisväärsed. USA raadiosaatejuht Howard Stern teenis näiteks esimese poole aastaga 90 miljonit dollarit, väidab Forbes. Briti kommertskanalid ITV ja Sky maksavad samuti oma esinejatele kõrgemat palka kui BBC.

BBC juhi Tony Halli sõnul pole rahvusringhäälingul muud võimalust, kui maksta headele saatejuhtidele ja näitlejatele kõrget palka, et pakkuda avalikkusele seda, mida see soovib.

Palkade avalikustamist nõudis konservatiivist parlamendiliige ja endine kultuuriminister John Whittingdale.