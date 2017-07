Skandaal Leedus: Venemaale saadetud noored käisid Kremli-meelses motoklubis

Noortedelgatsiooni Venemaa-visiit toimus Plunge rajooni omavalitsuse ja Venemaa Krasnogorski rajooni vahel 2003. aastal sõlmitud leppe alusel, vahendas TVNET uudisteagentuuri LETA.

Plunge rajooni juhi Audrius Klišonise sõnul pöördus ta pärast Venemaa agressiooni algust 2014. aastal välisministeeriumi poole, et saada selgust leppe jätkamise küsimuses. Rajoonijuhile olevat vastatud, et sellised vastastikused delegatsioonide külaskäigud on vajalikud ning tehti ettepanek neid jätkata.

Klišonis märkis, et delegatsiooni eelnevalt kooskõlastatud programmis polnud Ööhuntide külastust ette nähtud.

Leedu riikliku julgeolekuamet aga kinnitab, et omavalitsust hoiatati võimalike propagandaürituste eest, mis võivad Leedu noori Venemaal ees oodata.