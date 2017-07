Vihased demokraadid tahavad umbusaldushääletust Trumpi vastu

Kongress saab presidenti ainult tagandada, seega ei ole umbusaldushääletus siduv.

Algatust toetavad demokraadid loodavad saata sõnumi, et nad on frustreeritud presidendist, kes on keeldunud avaldamast oma maksuandmeid, rünnanud verbaalselt meediat ja naisi, juhtinud USA välja Pariisi kliimaleppest ja seadnud kahtluse alla traditsiooniliste liitlassuhete vajalikkuse.

Esindajatekoja liige Steve Cohen ütles, et resolutsioon sisaldab nimekirja tegudest ja tegemata jätmistest, mis vähendavad inimeste usaldust presidendi ja suuna vastu, kuhu ta riiki juhib.

Resolutsioonis kutsutakse Trumpi esitama oma maksuandmed, möönma üheselt Venemaa sekkumist 2016. aasta presidendivalimistesse ning hoiduma Twitteri kohatust kasutamisest.

Cohen ütles, et ta arutas umbusaldushääletuse resolutsiooni esindajatekoja vähemuse liidri Nancy Pelosiga ja too ei olnud selle vastu.

«Meil on president, kes aktiivselt õõnestab meie valitsuse aluspõhimõtteid, ja vabariiklaste kongress, kes esitab vabandusi presidendi suhtes nagu oleks tema käitumine normaalne,» ütles resolutsiooni toetaja Judy Chu.

«See ei ole normaalne. Trumpi käitumine on julm, ebaeetiline ja viib inimeste usu valitsusse ohtlikult madalale tasemele,» lisas ta.