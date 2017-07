Venemaa nõustus Jon Huntsmani saamisega USA uueks suursaadikuks

«Me oleme sellega nõustunud,» ütles ta telekanalile Rossija-1.

Moskva «on täielikult kursis härra Hunstmani biograafiaga, mõistab, et ta on väga professionaalne mees, kindlate veendumustega inimene, väga kogenud, inimene, kes on näinud palju,» ütles Vene asevälisminister.

«Ta on prominentne ärimees suure varandusega, tõsiste seisukohtadega mees,» lisas Rjabkov.

Rjabkov märkis, et enne ametlikku ametissemääramist USA suursaadikuks Moskvas tuleb Huntsmanil läbida ka USA senatilt heakskiidu saamise protseduur.

Valge Maja teatas teisipäeval president Donald Trumpi otsusest määrata endine Utahi osariigi kuberner Jon Huntsman juunior Ühendriikide uueks suursaadikuks Venemaal.

Kuuldused 57-aastase Huntsmani määramise kohta suursaadikuks liikusid juba märtsikuus. Ajalehe Washington Post andmetel venis määramine, sest kandidaadile oodati Venemaa heakskiitu.

Huntsman oli president Barack Obama ametiajal Ühendriikide suursaadik Pekingis aastatel 2009–2011. President George H.W. Bushi ajal töötas Huntsman ajavahemikus 1992–1993 suursaadikuna Singapuris.

Huntsman oli ühtlasi vabariiklaste kandidaat 2012. aasta presidendivalimistel, kuid loobus juba üsna alguses.