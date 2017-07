Briti Columbia pikendas maastikupõlengute tõttu eriolukorda

Provintsi peaminister John Horgan ütles kolmapäeval, et tema valitsuse esmane prioriteet on toetada rohkem kui 45 000 inimest, kes on pidanud põlengute tõttu kodudest lahkuma.

Briti Columbia Vaikse ookeani rannikul lõõmab umbes 150 maastikupõlengut, rohkem kui pooled neist on kontrolli alt väljas. Leegid on laastanud ühtekokku rohkem kui 3200 ruutkilomeetri suuruse territooriumi.

Põlenguid kustutab ligi 3000 tuletõrjujat, keda abistavad 200 tuletõrjekopterit ja -lennukit.