Trump kahetseb Sessionsi nimetamist justiitsministriks

«Kuidas sa võtad töö vastu ja siis taandad ennast? Kui ta oleks taandanud end enne ametisse asumist, siis ma oleks öelnud: Tänan Jeff, kuid ma ei kavatse sind tööle võtta,» lausus Trump usutluses New York Timesile.

"See on presidendi suhtes äärmiselt ebaõiglane -- ning see on pehmelt öeldud.»

Trumpi sõnul tähendas Sessionsi otsus, et Venemaa juurdluse tarvis nimetati eriprokurör.

Sessions taandas end Venemaa-juurdlusest märtsis pärast seda, kui tema sidemed Venemaaga küsimusi tekitasid. Sessions ei rääkinud kahest kohtumisest suursaadikuga, kui ta senat teda ametissenimetamisega seoses küsitles.

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uurimist juhib nüüd eriprokurör Robert Mueller, kes nimetati ametisse mais. Õigusekspertide hinnangul kestab juurdlus vähemalt aasta või isegi mitu. Muelleri nimetas ametisse justiitsministeerium, kui Trump oli vallandanud FBI juhi James Comey.

Trump kritiseeris intervjuus ka FBI peadirektori kohusetäitjat Andrew McCabe'i ja justiitsministri abi, kelle soovitusel ta olevat Comey ametist vabastanud.

Trump süüdistas usutluses Comeyt selles, et too üritas kasutada tundlikku materjali selleks, et ametisse jääda.

Muelleri ja tema juhitava juurdluse kohta ütles president muu hulgas, et uurijad ei peaks tegelema Venemaast liiga kaugel olevate asjadega.