Washington Post: Trump plaanib lõpetada Süüria mässuliste rahastamise

USA president Donald Trump on otsustanud lõpetada USA Luure Keskagentuuri (CIA) salajase operatsiooni, mille eesmärk on olnud toetada Bashar Al-Assadi režiimi vastu võitlevaid mässulisi, teatas USA päevaleht The Washington Post. Väidetavalt on selle nimel tööd teinud ka Venemaa.