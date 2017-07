Raport: Põhja-Koreas massihauda viskamiseks piisab välistelevisiooni vaatamisest

Soulis baseeruva rühmituse uurimus, mis põhineb kahe aasta jooksul 375 Põhja-Korea ülejooksikuga peetud intervjuudel, toob välja, et avalikke tapmisi on läbiviidud nii turgudel, staadionitel kooliõuedel kui ka jõekallastel. Hukkamiste aluseks on piisanud näiteks vabrikust vase või põldudelt riisi ja maisi varastamisest, süüdistuste nimekirjast leiab aga ka Lõuna-Korea uudiste levitamise või prostitutsiooni.

Teatud juhtudel süüalused ka lihtsalt peksti surnuks, sest tulistamine oleks tähendanud kuuli raiskamist, rääkis TJWG-le üks riigist põgenenud põhjakorealane.

«See on võimas tööriist, kuidas saavutada hirmu abil kontroll,» ütles TJWG teadusdirektor Sarah Son.

Rühmituse sõnul tuvastati kokku 47 avalikku hukkamispaika ja massihauda, eesmärgiga aidata rahvusvahelisel kogukonnal nõuda inimsusevastaste kuritegude alusel Põhja-Korea vastutusele võtmist.