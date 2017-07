USA Euroopa maavägede ülem: vale aeg on olla ilma suursaadikuteta

«Vale aeg on olla ilma suursaadikuta Saksamaal,» sõnas Euroopa pinnal asuvat ligi 30 000 pealist USA määväge juhtiv Hodges. Saksamaal Wiesbadenis asub ka USA Euroopa maavägede peastaap.

President Donald Trump pole USA välisteenistuse ühingu (American Foreign Service Association) andmetel ametisse nimetanud suursaadikut Euroopa Liidu juures ega ka Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Hollandi, Šveitsi, Hispaania, Ungari, Austria ja Iirimaa suursaadikut. Lisaks on täitmata ÜRO USA esindaja positsioonid Genfis, Roomas ja Viinis.

Trumpi poolt on ametisse määratud suursaadikud NATO ja Püha Tooli juures Roomas, Suurbritannias, Itaalias, Belgias, Portugalis ja Tšehhi Vabariigis, kuid neil puudub veel senati poolne kinnitus. Lisaks on täitmata veel kümneid teisi positsioone üle maailma.

Olukorra on põhjustanud Trumpi nõue, et kõik Barack Obama poolt nimetatud suursaadikud tagasi astuks ja koheselt töölt lahkuks. Poliitilistel ametikohtadel olevate inimeste väljavahetamine pole midagi uut, kuid tavaliselt on presidendid jätnud neile pikema üleminekuperioodi, et võtmetähtsusega positsioonid poleks liiga pikka aega täitmata.

Trumpi administratsioonil on aga olnud raskusi mitte vaid välismaiste positsioonide täitmisega, aga see on osutunud keerukaks ka siseriiklike ametikohtade puhul. Politico hinnangul on selle taga nii vähene planeerimine, aga ka osade vabariiklastest ametnike soovimatus Trumpi administratsiooni heaks töötada.