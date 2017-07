Iraaki saadetud instruktorid peavad ka Hello Kitty kotiga meeste sõdurioskusi lihvima

«See oli nagu mustlaslaager,» meenutab nooremveebel Tiit Soe. «Neil oli pampe rohkem kui mehi ja pambud olid suured. Tundus küll, nagu oleks täikale sattunud.»

«Kes tuli kilekotiga, kes Hello Kitty seljakotiga,» lisab veebel Rivo Arro üle kogu maailma tuntud animafilmi tegelasele viidates. Kiivrid-relvad-kuulivestid rippusid küljes, kuidas juhtus ning nende parimat võimalikku kasu ja kaitset andvat kandmise oskust neil polnud.

Eheda naeru kõrvale lisavad eestlased tunnustuse. «Aga nad olid üle ootuste tublid ja ägedalt esinesid. Väga vastuvõtlikud,» ütleb Soe, ning Arro märgib: «Lõpuks, kui nad ära läksid, oli vahe väga suur. Nad nägid välja nagu sõdurid.»

Oskuste poolest oli teine nende käe alla läkitatud üksus kindlasti tugevam kui esimene. «Erinevus seisnes selles, et üks oli politseiüksus ja teise näol oli tegemist armeega. Oskused on ikka paremad,» selgitab vanemveebel Anti Arusoo.

Põhiliselt piiri valvamisega tegelev politseiüksus võib küll Iraagi-suguses riigis tulekontakti sattuda, kuid erinevalt manöövreid tegema pidavast armeest on nende töö siiski olla oma piiripunktis. Lisaks oli armeeüksus mõni aasta varem saanud väljaõpet ka ameeriklastelt.

«Nad on väga uhked selle üle, mida nad on varem teinud. Mainivad iga kord erinevaid numbreid, mida ja keda nad on tulistanud ja tapnud,» lausub Arro koolitatud sõdurite kohta. «Mina ütlen selle kohta, et null ei ole number.»

Soe naerab ja kasutab sõna «kalamehejutud».

Tallinnas staabi- ja sidepataljonis ajateenijate õpetamisega pikalt tegelenud Eesti väljaõppemeeskonna juht kapten Philipp Ainso tunnistab, et kodumaiste noorte õpetamine on mõnevõrra lihtsam kui elukogenumate iraaklastega tegelemine.

«Eestis alustame ajateenistust nullist, noor poiss tuleb ajateenistusse ja tal pole suurt aimu – me saame distsipliini ja väljaõpet maast madalast üles ehitada,» räägib ta, «siin on natuke teistmoodi, sest väljaõppele tulevad järelejäänud inimesed mingist üksusest, kes on käinud lahingus ja kandnud kaotusi, nende komplekteerituse tase on madal.»

Ning jätkab: «Kui nad tulevad väljaõppesse, siis nad on reeglina vanemad kui ajateenijad. Ja vanemat inimest on mõnevõrra keerulisem õpetada, kui ta on mingisuguse lahingukogemuse juba saanud ning arvab, et see, mida ta teeb, on alati õige ja teist õiget varianti pole olemas.»

Ainso jutt näib kinnitavat iraagi tõlkide jutust kõlanud väidet, et eestlased ja lätlased on väljaõpet andes natuke rahulikumad kui mõned läänepoolsed instruktorid. «Me püüame õpetada neid taktikaid ja oskusi, mis on kasutusel Eestis ja lääneriikides. Me anname neile võrdlusmomendi, eks nad ise siis valivad, mida lahingus kasutavad,» ütleb ta.

Tööpäeva rütm Al Asadi baasis on kodumaast erinev ka eestlastel. Nad ärkavad kell 4.30. Autod tööle ehk siis harjutusalale sõitmiseks on valmis 5.10 paiku. Kui tolle päeva julgeolekubriif läbitud, sõidetakse koolitusalale, kus hiljemalt kell 6 kohtutakse iraaklastest koolitatavatega. Õpetamise osa päevast on läbi tavaliselt kella 10–11 ajal, kui päike juba kaunis tuliselt lõõskab.