Kaitsekulutuste kärpimine ajas presidendi ja kindrali lõplikult tülli

Tüli puhkes eelmisel nädalal, mil Macroni kärpeplaanide peale kurjaks saanud de Villiers ütles parlamendi kaitsekomiteele väga reljeefselt väljendudes, et tema ei saa toimuvat rahulikult istudes pealt vaadata.

«Võin olla rumal, aga saan aru, kui mind alt tõmmatakse,» lisas kindral. De Villiers jätkas arvamuse avaldamist Facebookis, kus kirjutas selgelt Macronile vihjates, et kedagi ei tasu pimesi usaldada.

Kindrali arvamusavaldused olid ebatavalised, sest ajalooliselt on Prantsusmaa armee vältinud poliitiliste otsuste kommenteerimist.

Traditsiooniliselt külastas Macron Prantsusmaa rahvuspüha, Bastilleʼ päeva eelõhtul kaitseministeeriumit. Seal lausus president kindralile viidates: «Mõnel teemal ei ole avaliku debati pidamine väärikas.» «Ma olen teie ülemus, ma ei vaja survet ega kommentaare,» lisas president.

Riigipea nimetas avalikult musta pesu pesemist ebaväärikaks. Oma väljaütlemistega alandas president de Villiersʼd tema alluvate ees ja oli mõistetav, et sellisele käigule peab järgnema mingisugune vastusamm.

Päev pärast tüli puhkemist teatas Macron, et järgmise aasta kaitsekulutused tõusevad 1,5 miljardi euro võrra. Võimalik, et avaldus tehti eesmärgiga kindralit rahustada ja veenda teda ametis jätkama.

Nädalavahetusel Prantsuse nädalalehes Journal du Dimanche avaldatud intervjuus kordas Macron varem öeldut ja väitis, et eriarvamuste korral ei vahetata välja presidenti, vahetub hoopis kaitseväe juhataja. Samas julgustas Macron kindralit ametis püsima ja kutsus teda üles käsuahelat austama.

Kindrali vihapurse toimus päev enne Bastilleʼ päeva tähistamist 14. juulil ja spekuleeriti, et de Villiers võib isegi loobuda Macroni saatmisest suurel sõjaväeparaadil. Lõpuks oli de Villiers küll Macroniga paraadil koos, aga kindrali nägu oli hapumast hapum.

Üleeile esitas de Villiers lahkumisavalduse, mille Macron rahuldas. Uueks kaitseväe juhatajaks sai 55-aastane kindral François Lecointre, kes on käinud välismissioonidel, alustades Rwandast ning Bosnia ja Hertsegoviinast, kus ta pälvis ka sõjakangelase aunimetuse, lõpetades 2013. aasta Mali missiooni juhtimisega.

Presidendikampaania ajal lubas Macron jõuda 2025. aastaks nii kaugele, et Prantsusmaa kulutab vastavalt NATO nõuetele kaitsekulutustele vähemalt kaks protsenti SKTst. Praegu on vastav näitaja 1,79 protsenti, millega ollakse alliansi riikide hulgas seitsmendal kohal.

Arvestades, et tuhanded Prantsusmaa sõdurid võitlevad Aafrikas mitmesuguste terrorigruppidega ja paljud osalevad rahuvalvemissioonidel üle maailma, tulevad praegused kärped väga valel ajal.

Murettekitav on ka see, et Macroni kärped mõjutavad suuresti just sõdurite varustust ja tehnikat, mis võib märkimisväärselt vähendada Prantsuse vägede võimsust ja efektiivsust.

Traditsiooniliselt on Prantsusmaa pidanud varustuse hankimist väga oluliseks. NATO andmetest selgub, sel aastal peaks Prantsusmaa varustusse ja tehnikasse investeerima 24 protsenti kaitsekulutustest.

Võrdluseks võib tuua, et USA kulutab oma kaitsekulutustest varustusele sel aastal eeldatavalt 28 protsenti. Kõige rohkem paneb varustusele ja tehnikale rõhku Rumeenia, kes täiendab sel aastal märkimisväärselt oma relvastust, kulutades selleks 46 protsenti kaitse-eelarvest. Samadel andmetel peaks Eesti tänavu varustusele kulutama 19 protsenti oma kaitse-eelarvest, mis jääb napilt alla NATO soovitusliku 20 protsendi piiri.