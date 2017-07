Taani major: Iraagi sõdurid on vormist väljas ja mõnikord pilves

- Teie juurde väljaõppele saadetavad iraaklased läbivad eelneva taustakontrolli. Kes seda kontrolli teeb ja kui paljud julgeolekupõhjustel läbi kukuvad?

Seda, kui palju läbi kukub, me ei tea. Teame vaid, et kui läheme väljaõppele, siis Iraagi üksuste juhtiva ohvitseri ja tema asetäitja puhul on kontrollitud, ega nad pahad tegelased ole.

Kui pataljonid siia saabuvad, anname neile 600 automaati ja isikliku varustuse komplekti. Enne kui nad varustuse saavad, peab olema tuvastatud, et üksuse juhi taustaga on kõik korras.

Lisaks on süsteem, millega kontrollitakse iga sõdurit. Neile antakse nimesildid – me ei võta väljaõppele nimesildita sõdurit. See on meie süsteem kontrollimaks, et õpetame välja õiget inimest, ja selleks, et vähendada siserünnaku ohtu.

Sõdurid peavad end identifitseerima igal hommikul. Kui nad tulevad, siis kõigepealt ütleme «Tere tulemast» ja siis alustame biomeetrilist kontrolli. Selle jaoks on olemas USA loodud rahvusvaheline süsteem, mille alusel on mõned sõdurid ka koolituselt kõrvale jäetud.

Me ei saa sundida selliseid inimesi oma Iraagi üksusest lahkuma, kuid saame teavitada selle üksuse juhtkonda, et kaks, neli või kuus nende sõdurit ei ole väljaõppele lubatud. On tolle üksuse juhtkonna otsustada, kas nad hoiavad neid mehi edasi – meie ei tohi sinna sekkuda. Mulle tundub, et sellised mehed jäävad oma üksustesse edasi. Mis edasi saab, me ei tea.

Oma riskide vähendamiseks ei koolita me sõdureid, kes on sooritanud kuritegusid või sattunud mingil muul moel rahvusvahelisse registrisse.

- Mis sorti kuritöödega inimesed tolles registris on?

Tõsisemate, rahvusvahelise tasemega kuritöödega, mis on jõudnud USA süsteemi. See pole riigisisene, vaid koalitsiooni taseme kontroll. Taani reeglite tõttu me ise selles süsteemis ei osale, sest meil on kodumaal väga karmid andmekaitsereeglid. Me ei saa teiste riikidega sellist infot jagada.

- Siserünnakute ohtu hakati teadvustama Afganistani kogemuse järel. On teil infot sarnastest juhtumitest Iraagis?

Ei, Iraagis pole seda probleemi. Iraagi armee tunneb omi väga hästi, kes on kes, paljud neist on kaua aega teeninud. Erinevus Afganistaniga tuleneb sellest, et paljud Põhja-Afganistanist pärid sõdurid teenisid riigi lõunaosas. Sestap oli Talibanil lihtne armeeüksustesse lihtsalt vormis kohale ilmudes infiltreeruda. Üksused olid rohkem segatud ja paljud ei tundnud üksteist väga hästi.

Siin ei oleks ISISel nii lihtne infiltreeruda. Siinsele koalitsioonile on oht pigem selles, et inimene tuleb kohale õiges vormis ja relvaga ning avab tule või ärandab Iraagi armee auto, sõidab kontrollpunkti ja avab siis tule.

Kuid, nagu te näete, siin on vaikne ja rahulik. «Kaitseingel» on valmis. Meie oleme valmis, me kanname relvi. Me peame olema valmis, aga me ei näe siserünnakuid väga suure ohuna.

Suurem mure on sellega, et midagi juhtub, kui Iraagi sõdurid on narkootikume tarvitanud. Me näeme väga väsinud silmadega sõdureid, on aru saada, et midagi on valesti. Me saame neile öelda, et teie täna väljaõppel ei osale. Kohe kindlasti ei pääse nad väljaõppele, kui me läheme lasketiiru.