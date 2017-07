End prohvetiks pidanud mees vangistas lapsed keldrisse ja vägistas neid

Šokeeriv lugu tuli avalikuks kui üks naaber helistas politseisse ja rääkis oma kahtlustest. Politsei pidas kinni keskealise Lee Kaplani, kes oli juba aastaid oma majas lapsi seksuaalselt väärkohelnud ja neid keldris kinni hoidnud.

Kaplan pidas end prohvetiks ning kohtles lapsi oma «abikaasadena». Prokuröride sõnul veenis pikkade hallide juuste ja habemega mees perekonda, et «laste vägistamine on normaalne».

Kokkulepe Stoltzfuside ja Kaplani vahel sai alguse umbes viis aastat tagasi, mil pere ähvardas oht jääda ilma oma talust Quarryville linna lähedal Pennsylvania osariigis. Nad pöördusid Kaplani poole, keda nad olid ühel oksjonil kohanud.

Tänutäheks perekonna majanduslikust hädast välja aitamise eest otsustasid Stoltzfusid kinkida Kaplanile oma vanima tütre, kes sel ajal oli 13-aastane. Tüdruk kolis Kaplani Feasterville'i linnas asuvasse koju, kus mees hakkas teda oma abikaasaks pidama. Nad said kaks last, kelles esimene sündis kui tüdruk oli 14-aastane.

Järgnevate aastate jooksul saadeti Kaplani juurde elama veel üheksa tütart. Mees oli vähemalt kuuele neist öelnud, et tegu on tema «abikaasadega». Kaplanil olid seksuaalsuhted kõigi kuue lapsega, kellest noorim oli väärastunud suhte algul vaid 10-aastane.

Hiljem kolis ka Savilla Stoltzfus samasse majja, kus naine tolereeris oma laste seksuaalset ärakasutamist.

Väidetavalt olid maja keldris täispuhutavad madratsid, mudelrong ja rööpad, akvaarium ning mitmed viiulid. Puudu olid esmatarbekaubad nagu hambaharjad ja seep. Lastel ei olnud ka korralikke voodeid. Washington Posti andmetel hoidis Kaplan lapsi keldris kinni ja hirmutas neid, et nad ei julgeks põgeneda üritada.

Philadelphi Inquireri nimeline väljaanne kirjutas, et suurem osa toidust kasvatati ise ja lisaks hoidis Kaplan majas ka konserve. Maja aknad olevat olnud kaetud ning end prohvetiks nimetav mees rääkis lastele, kuidas kokkupuude välismaailmaga rikuks nende elu ära. Samuti veenis ta lapsi, et need ei räägiks kunagi välja seda, mis magamistoas toimub.

Lõpuks politsei kutsunud naabri Jen Betzi sõnul ei käinud lapsed kuigi tihti majast väljas ja nendel harvadel kordadel, mil lapsed õues olid, pidid nad kõik kandma siniseid kleite.

Naaber teadis aastaid, et tüdrukud elasid Kaplaniga koos, aga uskus, et mees on nende isa. Lõpuks hakkas ta kahtlustama halvimat ja helistas politseisse. Betzi sõnul olid lapsed «kurvad ja hirmul».

Kohtunik Jeffrey L. Finley määras eile mõlemad Stoltzfusid seitsmeks aastaks vangi. Kohtuniku sõnul oleks ta määranud paarile suurema karistuse, aga see polnud seaduse järgi võimalik.

Finley nimetas kuritegu «hoomamatuks» ja ütles paarile, et nad «vahetasid oma laste intellektuaalse, emotsionaalse ja seksuaalse heaolu oma mugavuse vastu» ning et paar «vaatas päevast-päeva, nädalast-nädalasse, kuust-kuusse ja aastast-aastasse, kuidas Kaplan viis nende tütreid oma magamistuppa ja lukustas seljataga ukse».

52-aastase Kaplani karistus selgub augustis. Juuni algul esitati talle süüdistus laste seksuaalses ahistamises ja vägistamises.