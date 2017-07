McCain võitleb agressiivseima ajukasvajaga

McCain on osa võtnud ka presidendivalimistest , 2008. aastal oli ta vabariiklaste presidendikandidaat, kuid jäi siis alla demokraat Barack Obamale.

Uudis McCaini haigusest tõi tema kodumaal kaasa reaktsioonide laviini. Oma poolehoidu avaldasid teiste hulgas nii Obama kui ka praegune riigipea Donald Trump, kes valimiskampaania käigus küll McCaini Vietnamis läbielatut mitu korda naeruvääristas.

«McCain on Ameerika sangar ja üks vapramaist võitlejaist, keda ma olen kunagi tundnud. Vähk ei tea, kelle vastu ta võitleb. Näita talle, John,» kirjutas Obama.

Trump kirjutas oma Twitteri säutsus, et McCain on alati olnud võitleja. President lisas samuti, et tema ja Melania Trump on mõtteis McCaini ja tema perega.

Lisaks avaldas McCainile toetust Obama asepresident Joe Biden, kelle peaprokurörist vanim poeg Beau Biden suri 2015. aastal samuti ajuvähi tagajärjel. «Me oleme Johniga sõbrad olnud 40 aastat. Ta on tugev ja saab sellega hakkama. Viimasel aastal on vähiuuringutes- ja ravis toimunud uskumatu areng, mis annab uut lootust. Sa suudad selle võitluse võita, John,» kirjutas Biden Twitteris.

Nii Beau Bideni kui ka demokraadist senaatori Edward Kennedy tappis sama tüüpi kasvaja. Kennedy avalikustas oma diagnoosi 2008. aasta mais, käis seejärel operatsioonil, kuid suri 2009. aasta augustis 77- aastasena .

Beau Bidenil diagnoositi multiformne glioblastoom 2013. aastal . Mees käis operatsioonil, läbis kiiritus- ja keemiaravi ning suundus seejärel tagasi tööle. 2015. aasta mais suri ta 46 aasta vanuselt.

LISALUGU

McCaini häält on senatis vaja

McCaini haigus võib mõjutada Washingtonis päevakorras olevat tervishoiureformi ja muid president Donald Trumpi kavatsusi. Vabariiklastel on senatis napp enamus – 52 kohta demokraatide 48 vastu. McCaini eemalviibimine muudab uue tervishoiuseaduse läbisurumiseks vajaliku 50 poolthääle kokkusaamise keerulisemaks.

Senat lükkaski hääletuse tervishoiureformi üle edasi. Eelmise presidendi Barack Obama ajal vastu võetud nn Obamacareʼi tervishoiuseaduse tühistamine oli Trumpi üks peamine kampaanialubadus.

Vähemalt neli vabariiklasest senaatorit on öelnud, et ei toeta Trumpi esitatud eelnõu. Seda on kahe võrra rohkem kui senati enamuse liider Mitch McConnell saab demokraatide üksmeelse vastuseisuga silmitsi lubada.

Ka võib McCaini haigus raskendada senati relvajõudude komisjoni tööd, mille juht ta on.

«Praegu pole teada, millal McCain plaanib Washingtoni naasta. See sõltub arstidega peetud nõupidamistest,» teatas McCaini pressiesindaja sel nädalal. PM