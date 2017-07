USA justiitsminister kavatseb ametisse jääda

«Mul on au teenida justiitsministrina. See on suurem kõigest, mida ma enda elus ette kujutanud oleksin,» ütles Jeff Sessions pressikonverentsil.

«Ma kavatsen jätkata nii kaua, kui on sobilik,» lisas ta.

Trump väitis kolmapäeval, et ta poleks eales nimetanud Sessionsit justiitsministriks, kui oleks teadnud, et too taandab end juurdlusest Venemaa väidetava valimistesse sekkumise osas.

«Kuidas sa võtad töö vastu ja siis taandad ennast? Kui ta oleks taandanud end enne ametisse asumist, siis ma oleks öelnud: «Tänan Jeff, kuid ma ei kavatse sind tööle võtta»,» lausus Trump usutluses New York Timesile.

Sessions taandas end Venemaa-juurdlusest märtsis pärast seda, kui tema sidemed Venemaaga küsimusi tekitasid. Sessions ei rääkinud kahest kohtumisest Vene suursaadikuga, kui senat teda ametissenimetamisega seoses küsitles.