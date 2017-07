Grybauskaitė: süsteemid Patriot peaksid jääma Baltimaadesse alaliselt

«Õhust tulevale ohule vastamise kiirus on väga tähtis, seepärast oleks tõepoolset otstarbekas pidada sellist relvastust Baltimaades. See tagaks meie riikidele suurema julgeoleku,» ütles Šiauliais õhutõrjeõppusi jälginud president ajakirjanikele.

Grybauskaitė ütles, et et piirkonna riikide kaitsevõimekust tuleks kooskõlastada, «et me ei dubleeriks mõttetult, vaid toetaksime üksteist». Tema seisukoha üleskirjutust levitas presidendikantselei pressiteenistus.

Sel kuul tõi USA õppuse Tobruq Legacy 2017 ajal Leetu esmakordselt õhutõrjeraketikompleksi Patriot.

Poola kavatseb selliseid komplekse osta.