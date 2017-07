Moldova president: Transnistria sõda ei tule

«Transnistrias ei tohi olla jõuvarianti. Arvan, et küsimus tuleb lahendada üksi läbirääkimiste teel ja me peame teineteisele vastu tulema. Meil on muidugi tulipäid, kuid neid on väga vähe. (...) Jõulahendus tähendaks Moldova riikluse kadumist,» ütles Dodon usutluses ajalehel Izvestija.

«Me näeme, mida see tähendas teistele riikidele. Me oleme valmis kompromissideks, et riik ühendada. Seda tunnistavad kõik meie partnerid nii läänes kui idas,» lausus president.

Usutluses märgitakse ka, et viimasel ajal on hakanud meedias, ka Moldova omas ilmuma teave, et Chișinău valmistub lahendama Transnistria küsimust jõuga. Dodon kutsus üles eirama teateid Chișinău väidetavatest sõjaplaanidest, kirjutas Izvestija.

Peamiselt Vene elanikkonnaga Transnistria lõi Moldovast lahku 1990. aastal hirmus, et Moldova taasühineb Rumeeniaga.

Vene väed on piirkonnas alates 1992. aasta sõjast, milles hukkus üle 1500 inimese. Enklaavis asub 1500 Vene sõdurit.

Moldova hinnangul on Transnistrias asuvatel Vene rahuvalvajatel ja sealsel Vene väekontingendil erinev staatus.

Rahuvalvajad täidavad missiooni 1992. aastast pärineva Transnistria relvakonflikti rahumeelse lahendamise kokkuleppe põhimõtete alusel.