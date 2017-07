Trumpi advokaadi pressiesindaja astus tagasi

Mark Corallo. / Twitter

Washington Posti ja The New York Timesi andmetel polnud Corallo nõustunud Trumpi juristide võetud strateegiaga piirata juurdlust vedava uurimisrühma tegevust, kelle ülesandeks on uurida Trumpi võimaliku kokkumängu Venemaaga 2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal.

Corallo ega Trmpi ise pole küsimust veel kommenteerinud.

Polico teatel on Corallol lähedased suhted ka alates maikuust Trumpi juurdlust juhtiva eriprokuröri Robert Muelleriga.