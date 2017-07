Jaapani esileedi võis mängida Trumpi ees keeleoskamatut

Nimelt oli ta õhtusöögi ajaks Abega kõrvuti istuma pandud. Trump teatas, et peaminister ja tema kaasa on toredad inimesed, ainult et viimane ei räägi kahjuks inglise keelt.

As others have hilariously noted, Abe does speak English. pic.twitter.com/kWDatRz2Ly — Matthew Gertz (@MattGertz) July 20, 2017

See ei pruukinud olla aga tegelik põhjus. Nimelt kirjutas The Guardiani kolumnist Jessica Valenti Twitteris, et Akie Abe ingliskeele oskus on tegelikult suurepärane.

Looks like the First Lady of Japan pretended not to speak English for nearly 2 hrs to avoid talking to Trump https://t.co/ee9LGHVlDo — Jessica Valenti (@JessicaValenti) July 20, 2017

Siin on näiteks video, kus Abe teeb ingliskeelse ettekande (algusega 02:20).

Muidugi ei saa sellest veel kindlalt järeldada, et esileedi otsus mitte öelda USA riigipeale, et ta inglise keelt räägib, oli tahtlik samm, aga tundub siiski, et Abe püüdis õhtusöögilauas kombeks olevat small talki Trumpiga vältida.