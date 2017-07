Duterte Trumpile: mis paneb seda meest arvama, et ma Ameerikasse tulen?

Duterte avaldus oli seotud pahameelega USA kongressi esindajatekoja kuulamiste pärast, kus mitmed inimõigusrühmitused ründasid tema verist kampaaniat uimastite vastu.

«Minu ametiajal või pärast seda ei tule kunagi aega, mil ma Ameerikat külastaksin,» ütles ta ajakirjanikele.

«Ma olen näinud Ameerikat ja see on alatu. Neil on palju inimõigusrikkumisi,» lisas ta, viidates Lähis-Idas võitlevaile Ühendriikide vägedele.

Duterte, kes astus ametisse möödunud aastal, oli varem teatanud Filipiinide distantseerimisest oma peamisest sõjalisest liitlasest USA-st pärast seda, kui president Barack Obama administratsioon oli kritiseerinud tema verist narkovastast kampaaniat, milles on hukkunud tuhandeid inimesi.

Kuid mullu USA riigipeaks valitud Trump helistas aprillis Dutertele ja kiitis kampaaniat, kutsudes teda koguni Valgesse Majja.

Tollal lausus Duterte, et ei saa seoses tiheda visiitide ajakava tõttu seda teha.

Eilsel kuulamisel Washingtonis Duterte narkosõja teemal lausus kongresmen James McGovern, et Dutertet ei peaks kutsuma ning et ta juhiks isiklikult proteste, kui Filipiinide president Ühendriikidesse tuleks.

See kutsus esile vihase reaktsiooni Dutertelt, kes ütles: «Mis paneb seda meest arvama, et ma Ameerikasse tulen?»

Varem oli Duterte nimetanud Obamat hoorapojaks, kuid näidanud üles sõbralikku suhtumist Trumpi.

Duterte on oma verisest kampaaniast hoolimata riigis väga populaarne.