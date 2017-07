Nemtsovi tütar kaebas kohtuotsuse edasi

Nemtsovi mõrvas ja sellele kaasaitamises mõistis vandekohus süüdi viis meest. Mõrva täideviimises mõisteti süüdi Zaur Dadajev, kes oli sel hetkel Tšetšeenias asuva Venemaa sisevägede pataljoni Sever sõdur. Šadid ja Anzor Gubašev, Temirlan Eskerhanov ja Hamzat Bahhajev mõisteti süüdi kui tapmisega seotud isikud.

Viis süüdi tunnistatud meest osalesid vandemeeste otsusel Nemtsovi mõrvas 2015. aasta veebruaris Moskvas Kremli ja Punase väljaku otseses läheduses. Mõrva organiseerijaid ja tellijaid kohtuprotsessil välja ei tulnud.

Dadajevile määras Moskva kohus 20-aastase vanglakaristuse. Ülejäänud neljal kohtualusel tuleb vanglas istuda 11 kuni 19 aastat. Prokurör nõudis Dadajevile eluaegset ja teistele kuni 23-aastast vangistust. Kaitsjate sõnul on mehed süütud ja puuduvad tõendid nende süü kohta.

Otsuse edasi kaevanud Nemtsovi tütar Žanna Nemtsova soovib, et juhtumit ei käsitletaks tavalise, vaid poliitilise mõrvana. Nemtsova väitel polnud tegu tõelise uurimisega, vaid üksnes selle jäljendamisega. Muu hulgas on Nemtsova viidanud, et uurimise käigus ei selgunud mõrva tellija.