USA keelabki oma kodanikel Põhja-Koreasse reisimise

Välisministeeriumi esindaja Heather Nauert ütles, et piirangud tehakse ametlikult teatavaks järgmisel nädalal ja need jõustuvad kuu pärast avaldamist.

Nauert ütles, et seoses tõsise vahistamisohuga ja pikaajaliste vanglakaristustega Põhja-Koreas on välisminister andnud geograafilise reisipiirangu, mis keelab USA kodanike passi kasutamise reisimisel Põhja-Koreasse, selles riigis või selle riigi kaudu.

«Pärast (korralduse) jõustumist on USA passid kehtetud reisimiseks Põhja-Koreasse, selle riigi kaudu või selles riigis,» ütles ta, lisades, et need kes taotlevad luba reisimiseks teatud humanitaar- või teistel eesmärkidel, saavad teha seda ainult spetsiaalse kehtivusega passiga.