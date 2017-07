Putin: internetti ma peaaegu ei kasuta ja varjunime mul ei ole

«Minu raske tööpäev lõpeb nii hilja, et mul pole enam Instagramiks mahti. Ma mõtlen, kuidas kiiremini voodini jõuda,» vahendas Interfax andekate laste keskuses Sirius õpilastega kohtunud Putinit.

Ühtlasi avaldas ta arusaamatust nende suhtes, kes kasutavad internetis suhtlemiseks varjunime. «Minu meelest oleks see (suhtlemine internetis oma nime all) normaalne kõigi jaoks. Milleks peituda mingite pseudonüümide taha?» arvas Putin.

Riigipea tunnistas, et kui ta õppis KGB luurekoolis, oli tema pseudonüüm Platov, kuid praegu tal varjunimesid polevat.

Kui üks tüdruk küsis Putinilt, milline sündmus on tema elu enim mõjutanud, vastas president mõningase pausi järel, et ilmselt on see Nõukogude Liidu lagunemine.

Putin on ka varem avaldanud arvamust, et Nõukogude Liidu lagunemine oli 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof.