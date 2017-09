Mehhiko emad otsivad massihaudadest kadunud poegi

Gonzalez elab Mehhiko idaosas asuvas Veracruzi linnas, mille sünge ajalugu on täis korrumpeerunud poliitikuid ja sõdu uimastikartellide vahel. Jõhker vägivald on täitnud maapiirkonnad salajaste haudadega.

Gonzaleze politseinikust poeg rööviti 2013. aastal, 25 aasta vanuselt. Vaid kaks kuud varem oli Alberto Valenzuela astunud Ursulo Galvani linna munitsipaalpolitsei teenistusse, et koguda raha oma sõbratariga abiellumiseks.

Koos kuue korrakaitsjaga läks ta 2013. aasta 11. jaanuaril tavalisele patrullringile, kuid tagasi enam ei tulnud. Kohalike sõnul röövis nad riigipolitsei, ametlik juurdlus aga ei jõudnud kuhugi.

Muserdatud Gonzalez võttis asja enda kätesse. Koos teiste kadunud korrakaitsjate emadega hakkasid nad Veracruzi sadama lähedal Santa Fe mägedes avastatud massihaudasid üles kaevama.

Oma tööd õppisid nad Solecito Kollektiivis, mille moodustavad 187 inimest – neist pea kõik naised –, kes on pühendunud märgistamata haudadest lähedaste otsimisele.

«Ma pidin õppima kaevama ja kasutama matšeetet, et oma poega otsida,» sõnas Gonzalez. Alguses puhkes ta inimluid leides nutma. «Ma ei olnud neid varem kunagi näinud,» sõnas ta AFP-le.

«Ma nutsin iga kord, kui leidsime kellegi riideid, naiste kamme, taksojuhtide töövorme – neid oli palju. Kuid mitte enam. Nüüd mõtleme ainult oma poegade leidmisele,» ütles ta.

Gonzalez usub, et korralduse tema poja röövimiseks andis osariigi politseiülem Arturo Bermudez, kes teenis endise kuberneri Javier Duarte alluvuses. Kuid ta ei tea, miks.

Institutsioonilis-Revolutsioonilise Partei ridadesse kuulunud Duarte oli kuberneripositsioonil aastatel 2010–2016 ning teda süüdistatakse sadade miljonite dollarite avalike fondide raha varastamises ning vägivallapuhangu algatamises.

Nüüd on ta korruptsioonis süüdistatuna vanglas nagu ka tema arvatav kaasosaline Bermudez. Kuid kedagi ei ole veel vastutusele võetud nende 3600 inimese eest, kes 2006. aastast alates Veracruzis kadunuks on jäänud.

Duarte valitsemise all muutus osariik üheks Mehhiko vägivaldseimaks, kokku registreeriti seal üle 4500 mõrva. Enam kui 300 surnukeha on leitud massihaudadest. Solecito liikmed kahtlustavad aga, et neid on palju rohkem.

Santa Feʼs avastatud haudadest said nad teada eelmise aasta emadepäeval, mil protestimarsi ajal ulatas neile grupp noormehi käsitsi joonistatud kaardi. Ristide kobara kõrval seisis märge «Surnukehad».

Basilia Bonastre on üks neist, kes panid aluse Solecitole, mis sai alguse lähedasi otsivate inimeste grupivestlusena WhatsAppi sõnumirakenduses, kuid 2014. aastast tegutseb juba ametliku organisatsioonina. Hiljuti leidis ta pärast viit aastat otsimist oma poja surnukeha.

Bonastre poja Arturo, 20-aastase meditsiinitudengi, pidas politsei kinni koduteel 2012. aasta 1. detsembril. Kokku vahistati tol ööl Ciudad Cardelis kaheksa noormeest, kes on sellest ajast kadunud.

49-aastane Bonastre sai just kätte DNA-testi tulemused, mis kinnitavad, et Santa Fe haudadest välja kaevatud kolp kuulub tema pojale. Peale tema tuvastati veel viis tol ööl röövitud isikut.

Uudis kinnitas seda, mida Bonastre oli juba ammu kahtlustanud. Sellegipoolest ei suutnud ta päevi pärast seda rääkida ega majast väljuda. «Ma olin murtud. Salaja lootsin ma teda uuesti elusana näha,» sõnas ta.

Võimude suhtes skeptilisena nõuab ta ka teist DNA-testi: «Ma tahan olla sada protsenti kindel, et iga luu, mille nad mulle annavad, on tema oma.»

Mehhikos on kadunuks kuulutatud üle 30 000 inimese. Nende hulk on hüppeliselt kasvanud pärast 2006. aastat, mil valitsus saatis sõjaväe mitme miljardi dollari suuruse käibega narkokartellide vastu võitlema.

Uimastisõja käigus on suudetud kõrvaldada küll mitu allilmaliidrit, kuid sellega kaasnenud veretöö on kohutav. 2006. aastast alates on kogu riigis tapetud vähemalt 180 000 inimest. Ning vähem kui ühele protsendile kuritegudest järgneb õiglane karistus.

Santa Fe piirkonnas on leitud 137 hauda 280 surnukehaga. Seni on ainult üheksa neist surnukehadest tuvastatud.

«Me ootame nüüd, kes järgmisena teate saab,» sõnas 38-aastane Rosario Sayago, kes otsib oma kadunud abikaasat. «See on nagu surmaotsuse ootamine.»