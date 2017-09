Video: haiglatöötajad näitavad vastsündinule keskmist sõrme

Üks Florida osariigis Jacksonville`i haiglas töötanud õde postitas toimunust pildi Snapchat`i, pannes fotoallkirjaks: nõnda tunnen ma praegu nende väikeste Saatanate suhtes. Samas asuvast videost oli näha, kuidas õed imikuid kaenla all hoides räppmuusika järgi tantsivad.

Postitus sai kohe hulgaliselt jagamisi ja kommentaare. «Kas sa ei mõista, et see on kellegi laps, keda sa kohtled kui mänguasja?» küsis üks kasutaja.

Keegi kaebas toimunu peale haiglale ja videos osalenud õed vallandati koheselt. Hetkel teavitatakse toimunust vastsündinute vanemaid.

Vaata allpool videot piinlikust vahejuhtumist: